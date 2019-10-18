В ЕР объяснили механизм наделения юридической силой онлайн-голосования жителей многоквартирных домов

В пресс-службе партии «Единая Россия» объяснили механизм закрепления юридического статуса процедуры участия граждан с помощью электронных средств в решении вопросов домоуправления.

«Это может быть реализовано и через Госуслуги, и через другие информационные системы, которые разработают и предложат жильцам, например, сами управляющие компании. Главное, чтобы людям было удобно и системы были надежны», – сообщили в пресс-службе «Единой России», отметив, что главная цель инициативы – создание дополнительных возможностей для людей при взаимодействии с управляющей компанией.

«Если кому-то комфортнее участвовать, как и прежде, в общедомовых собраниях, эта возможность останется, конечно же. Электронные сервисы создадут дополнительные опции для тех, кто участвовать в общедомовых собраниях не может по разным причинам», – добавили в пресс-службе партии.

Ранее глава Совета по цифровой экономике при верхней палате парламента Андрей Турчак предложил внести в Жилищный кодекс поправки, закрепляющие юридический статус онлайн-голосования жителей многоквартирных домов.