Голосование по вопросам домоуправления предложили наделить юридической силой

В Жилищный кодекс следует внести поправки, закрепляющие юридический статус онлайн-голосования жителей многоквартирных домов, заявил вице-спикер Совфеда, глава Совета по цифровой экономике при верхней палате Андрей Турчак.

«Сегодня у граждан нет возможности через электронные средства участвовать в управлении своим городом и домом», – заявил на заседании Совета Турчак, заметив, что опросы в интернете часто проводятся, но «они не имеют юридической силы», а у большинства граждан нет времени на участие в общедомовых собраниях.

«В этой связи необходимо внести изменения в Жилищный кодекс и закрепить соответствующий порядок использования информационных систем для публичных слушаний и принятия решений так, чтобы они имели юридическую силу», – предложил Турчак, передает ТАСС.

Кроме того, продолжил он, нужно дать органам местного самоуправления возможность «использования информационных систем для проведения юридически значимого голосования по вопросам муниципального значения». «Это повысит вовлеченность людей в принятие решений, влияющих на качество их жизни. Для этого необходимы поправки в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления», – резюмировал вице-спикер.