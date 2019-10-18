В МВД опровергли пинок полицейского по умирающему мальчику под Кировом

Официальный представитель УМВД России по Кировской области Сергей Баранцев выступил с опровержением сообщения о том, что майор полиции Сергей Мельников, сбивший под Кировом мальчика, в крови которого якобы обнаружили алкоголь, сразу после ДТП вместо помощи умирающему ребенку начал обвинять его в порче автомобиля и пнул ребенка.

«В УМВД России по Кировской области опровергают информацию о том, что сотрудник полиции после дорожно-транспортного происшествия пнул тело мальчика. В действительности сотрудник полиции, ставший участником ДТП, попытался оказать первую помощь мальчику. Вскоре на помощь пострадавшему пришел дипломированный врач, проживающий в этом населенном пункте. Женщина, чье интервью было использовано в сюжете, при совершении ДТП и оказании первой помощи не присутствовала», – сообщил газете ВЗГЛЯД Баранцев.

Ранее СМИ со ссылкой на слова очевидцев сообщили, что Мельников якобы начал обвинять ребенка в порче автомобиля и даже ударил его.

Отец шестилетнего мальчика из Кировской области, который погиб под колесами машины полицейского, рассказал о нестыковках в расследовании уголовного дела.

В пресс-службе управления МВД по региону сообщили, что сотрудник полиции, сбивший в июле в Уржумском районе Кировской области шестилетнего мальчика, после ДТП прошел медицинское освидетельствование, он продолжает исполнять служебные обязанности. Между тем в крови сбитого шестилетнего ребенка якобы обнаружили алкоголь.