Сбивший «пьяного» мальчика под Кировом полицейский пнул тело ребенка после ДТП

Майор полиции Сергей Мельников, сбивший под Кировом мальчика, в крови которого якобы обнаружили алкоголь, сразу после ДТП вместо помощи умирающему ребенку начал обвинять его в порче автомобиля.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, удар был настолько сильным, что тело ребенка отбросило на 20 метров. Очевидцы говорят, мальчик видел летящую на него иномарку и даже успел притормозить, но было поздно.

Кроме того, свидетелей ошеломило странное поведение водителя после аварии. Вместо того чтобы оказать ребенку первую помощь, майор полиции Сергей Мельников бросился осматривать искореженный капот и искать в траве оторванные регистрационные номера. Когда он все же решил подойти к ребенку, мальчик уже не дышал.

«Водитель подошел и его подопнул ногой. Вот так, ногой. Он подошел и сказал: на какой *** ты мне капот помял?!» – заявила свидетель трагедии.

Тем временем офицер продолжает служить в органах. Родные погибшего мальчика говорят, что виновник ДТП так и не извинился.

Ранее отец шестилетнего мальчика из Кировской области, который погиб под колесами машины полицейского, рассказал о нестыковках в расследовании уголовного дела.

В пресс-службе управления МВД по региону сообщили, что сотрудник полиции, сбивший в июле в Уржумском районе Кировской области шестилетнего мальчика, после ДТП прошел медицинское освидетельствование, он продолжает исполнять служебные обязанности. Между тем, в крови сбитого шестилетнего ребенка якобы обнаружили алкоголь.

Напомним, осенью 2017 года суд в Подмосковье приговорил к трем годам колонии-поселения Ольгу Алисову, которая сбила в Балашихе шестилетнего мальчика, в крови которого судмедэксперты «обнаружили» 2,7 промилле алкоголя. Позже выяснилось, что эти данные не соответствовали действительности. В итоге СК завел уголовное дело о халатности.