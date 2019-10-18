Эксперт объяснил причины роста доверия россиян Путину

Рост доверия россиян Владимиру Путину, скорее всего, вызван двумя причинами, – снизился эффект от пенсионной реформы и местные власти стали уделять больше внимания социальной сфере. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский, комментируя новые замеры рейтинга президента, которые провел ВЦИОМ.

«Количественная социология всегда наглядна, мы видим стабильный рост доверия к президенту со стороны населения России, но необходима еще и качественная социология, чтобы понимать, что за этим стоит», – сказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

Сам эксперт полагает, что такой рост вызван двумя причинами. Во-первых, постепенно спала волна, вызванная негативной реакцией на пенсионную реформу, и в целом ситуация в стране стабилизировалась.

«Во-вторых, власть, в том числе региональная, предпринимает целую серию продуманных шагов по совершенствованию социальной сферы. Например, это Астраханская область, где принят законопроект, значительно расширяющий социальные льготы и поддержку для экономически незащищенных социальных групп. Достаточно эффективной оказалась и помощь, которую оказывали в Забайкальском крае пострадавшим от стихийных бедствий. Медицина – тоже достаточно чувствительная область. В этом аспекте, наверное, чемпион всей страны – Сахалин. Там очень много изменений, связанных с повышением качества и доступности медицинских услуг. Общий тренд – это такой разворот и большее внимание к социальной сфере со стороны власти», – подчеркнул политолог.

«Думаю, совокупность этих двух факторов и дала ту позитивную динамику, которую зафиксировали коллеги из ВЦИОМа», – резюмировал Потуремский.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), подавляющее большинство россиян – более 73% – заявили, что доверяют президенту Владимиру Путину. Таким образом, рейтинг доверия президенту за последние две недели вырос с 71,4% (конец сентября) до 73,3% (середина октября).