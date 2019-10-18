ВЦИОМ: Уровень доверия Путину превысил 73%

Подавляющее большинство россиян – 73,3% – заявили, что доверяют президенту Владимиру Путину, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 73,3% респондентов, Дмитрию Медведеву – 40,2%, Владимиру Жириновскому – 36,8%, Геннадию Зюганову – 35,2%, Сергею Миронову – 27,2% опрошенных, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Уточняется, что показатель одобрения деятельности президента по среднему значению с 07 по 13 октября составил 66,5%. Оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю положительно скорректировались до 38,8% и 43,4% соответственно, сообщают социологи.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» за последнюю неделю составил 33,7%, КПРФ – 16%, ЛДПР – 12,9%, «Справедливой России» – 6%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился методом телефонного интервью в период с мая по октябрь 2019 года среди совершеннолетних граждан России. До 17 июня 2018 г. включительно опрашивалось ежедневно 1000 респондентов не менее чем в 80 регионах России. С 18 июня 2018 г. ежедневно опрашивается 1600 респондентов. Приведено среднее значение за семь дней опроса. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

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