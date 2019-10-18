Грабитель банка убил пытавшегося задержать его мужчину в Екатеринбурге

Вооруженный мужчина, ограбивший банк в Екатеринбурге, при попытке задержания убил посетителя, сообщил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

«В финансовое учреждение ворвался неизвестный с предметом, похожим на обрез двуствольного ружья, и потребовал у работников банка деньги. Дабы остаться неопознанным и избежать ответственности, грабитель открыл стрельбу по видеокамере, установленной в служебном помещении. Один из посетителей предпринял попытку задержать нападавшего, но, к сожалению, тот успел нажать на курок и смертельно ранить храброго мужчину», – передает РИА «Новости» слова Горелых.

Он добавил, что нападавшего задержали сотрудники ЧОП. Налетчиком оказался мужчина 1982 года рождения по имени Виталий, его проверяют на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Напомним, 13 июня в столичной полиции сообщили, что вооруженный пистолетом неизвестный ограбил банк на юге Москвы, речь шла о «крупной сумме».