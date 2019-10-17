Советники Путина и Эрдогана обсудили ситуацию «на земле» в Сирии

В Анкаре прошла встреча по ситуации в Сирии между спецпредставителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым и советником президента Турции Ибрагимом Калыном.

Также во встрече приняли участие замглавы МИД России Сергей Вершинин и его турецкий коллега Седат Онал, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Состоялся развернутый обмен мнениями по ситуации «на земле» в Сирии, прежде всего в свете нынешней эскалации напряженности на северо-востоке страны. Была подтверждена общая убежденность, что достижение прочной и долгосрочной стабилизации на восточном берегу реки Евфрат, в Сирии и в регионе в целом возможно только на основе восстановления суверенитета, единства и территориальной целостности САР», – отметили в МИД России.

Кроме того, обсуждалась подготовка и созыв Конституционного комитета Сирии в конце октября в Женеве. Стороны переговоров выразили готовность и настрой содействовать продвижению политического процесса, который будет вестись самими сирийцами.

Кроме того, состоялась встреча с руководством Сирийского комитета по переговорам (СКП).

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии против курдов. Сирийская армия вмешалась в конфликт, по договоренности с курдами подразделения правительственных войск вошли в Кобани, в Ракку, заняли Манбидж.

При этом президент Сирии Башар Асад назвал турецкую операцию на севере САР «преступной» и пообещал противостоять нападению «всеми законными способами».

Россия призывала все стороны проявлять сдержанность и тщательно выверять свои действия.