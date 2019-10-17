Саммит ЕС одобрил новое соглашение по Brexit

Саммит Евросоюза одобрил новое соглашение по выходу Великобритании из объединения.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕС.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что новое соглашение является компромиссом, прежде всего со стороны Евросоюза.

Напомним, в четверг Европейский союз и Великобритания достигли договоренности по Brexit перед саммитом ЕС. Вместе с тем сообщалось, что Европарламент не станет голосовать по соглашению о Brexit, пока сделку не одобрит парламент Британии.