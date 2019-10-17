В Раде создана комиссия для противодействия «информационному воздействию России»

В Верховной раде создали комиссию для расследования деятельности телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и обеспечения «противодействию информационному воздействию России».

За создание комиссии проголосовали 278 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости».

«Целью временной следственной комиссии является недопущение монополизации в сфере информационного рынка и рынка телевизионного вещания, ограничение влияния Российской Федерации на информационное пространство и противодействия угрозам национальной безопасности в сфере информационного пространства», – говорится в тексте постановления Рады.

Комиссии предстоит проверить источники выплаты и получения средств во время смены собственников NewsOne, «112 Украина», ZIK, проверить сведения по систематическому распространению каналами идей и тезисов, которые «могут угрожать интересам нацбезопасности, обороны и территориальной целостности» Украины.

Главой комиссии назначили депутата от правящей партии «Слуга народа» Ольгу Василевскую-Смаглюк, заместителем – депутата от фракции «Голос» Александра Устинова. Срок работы комиссии – шесть месяцев, по итогу работы ей предстоит опубликовать отчет.

В сентябре суд в Киеве открыл возможность для лишения лицензии телеканала «112.Украина».

Владельцу медиахолдинга, в который входят «112 Украина» и NewsOne, депутату Верховной рады Тарасу Козаку предъявили обвинение в финансировании терроризма.