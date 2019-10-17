Североирландские юнионисты отказались поддерживать сделку по Brexit

Североирландские юнионисты не станут поддерживать сделку по Brexit при голосовании в британском парламенте.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление политической организации.

Напомним, в четверг Европейский союз и Великобритания достигли договоренности по Brexit перед саммитом ЕС. Вместе с тем сообщалось, что Европарламент не станет голосовать по соглашению о Brexit, пока сделку не одобрит парламент Британии.