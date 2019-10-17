В Кремле оценили уровень интеграции России и Белоруссии

Россия и Белоруссия находятся на продвинутом уровне интеграции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ежедневная повестка дня граждан – она, конечно, в любой стране прежде всего фокусируется вокруг обычных бытовых вопросов, связанных с жизнью, с трудоустройством и так далее. То же самое и в России, и в любой другой стране мира. Это вместе с тем никоим образом не умаляет задачи интеграции и приверженность двух государств к идеям интеграции, которые декларировались на высшем уровне», – сказал он.

Песков также уточнил, что говорить о сроках проведения интеграции пока очень рано, передает РИА «Новости».

«Интеграция – это процесс, растянутый по времени. И потом, мы и так находимся на продвинутом уровне интеграции с Белоруссией – Союзное государство», – уточнил он.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что пока Москве и Минску нет смысла говорить о создании, например, единого Центрального банка, так как это является «венцом» экономической интеграции, если страны не достигли на данном этапе «нормального уровня» экономического сотрудничества.

Также сообщалось, что Россия и Белоруссия могут ратифицировать соглашение о едином визовом пространстве до конца 2019 года. Кроме того, Минск заявлял о «красных флажках» в вопросе интеграции с Россией.

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