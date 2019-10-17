Минск счел преждевременной дискуссию о едином ЦБ с Россией

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в данный момент нет смысла говорить о создании единого центробанка (ЦБ) Белоруссии и России, который является «венцом экономической интеграции».

Макей заявил, что «нет смысла разговаривать сейчас, например, о создании единого центрального банка, что является венцом экономической интеграции, если мы не достигли нормального уровня экономического сотрудничества на данном этапе», передает агентство tut.by.

По его словам, существует ряд других проблем, которые требуют безотлагательного решения.

«Надо сначала возвести фундамент, затем стены, а затем уже строить крышу. Вот в чем логика суждения белорусской стороны», – указал министр.

Он отметил, что на начальном этапе некоторые российские представители внесли определенные предложения, которые были неприемлемы для белорусской стороны и расходились с пониманием Минска более глубокой интеграции между государствами.

«Поэтому мы однозначно заявили, что для нас это неприемлемо, и президентами Белоруссии и России такая позиция была поддержана. И было принято решение сосредоточиться на вопросах более глубокой экономической интеграции, что находится абсолютно в наших интересах», – добавил Макей.

Министр напомнил, что в данный момент ведется работа над дорожными картами и необходимо посмотреть, что в конечном итоге «вырисуется к концу ноября – началу декабря, когда страны будут отмечать 20-летие Союзного государства и когда планируется встреча президентов Беларуси и России».

«На этой встрече будет обсуждена ситуация с подготовкой этих дорожных карт. Поэтому смысла сейчас публиковать рабочие документы, я думаю, нет. На встрече президентов будет принято решение, как проинформировать о той работе, которая ведется сейчас по более глубокой экономической интеграции между Беларусью и Россией в рамках Союзного государства», – заявил Макей.

Глава МИД Белоруссии также сообщил, что Москва и Минск продолжают работать над проектом соглашения о взаимном признании виз, однако некоторые его положения не устраивают белорусскую сторону.

«В нем сохраняется возможность контроля граждан третьих стран на совместной белорусско-российской границе, что не совсем устраивает белорусскую сторону. Поэтому мы занимаемся работой над этим соглашением», – пояснил он.

Министр указал также, что данный вопрос не связан с процессом подготовки документов по углублению белорусско-российской интеграции.

«Этот вопрос находится в нашей повестке дня, и мы анализируем положения этого соглашения. Думаю, будем обсуждать с нашими российскими коллегами», – заявил он.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия могут ратифицировать соглашение о едином визовом пространстве до конца 2019 года. Также Минск заявлял о «красных флажках» в вопросе интеграции с Россией.

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