СМИ узнали, как сотрудник посольства США в Москве замял коррупционный скандал в Афганистане

Российские журналисты провели собственное расследование и выяснили, что спецагент ЦРУ Стивен Секстон, вероятно, помог замять коррупционный скандал с участием Госдепа в Афганистане.

«С самого начала присутствия США в Афганистане страна была отдана на откуп многочисленным американским частным военным компаниям (ЧВК). Однoй из caмыx кpупныx cчитaeтcя DуnCorp», которая проводила обучение полицейских сил Афганистана, обеспечивала услуги физической защиты для президента Хамида Карзая, а также активно занималась поставкой специального компьютерного оборудования и программного обеспечения для силовых ведомств и спецслужб США.

По данным РИА «ФАН», на одной из таких поставок смог нажиться теперь уже бывший глава управления генерального инспектора Государственного департамента США Говард Кронгард.

«По контракту все оборудование проходило как «новейшее и отвечающее всем требованиям безопасности» и по соответствующей стоимости, завышенной в десятки раз в сравнении с «гражданским» исполнением. Однако вскоре выяснилось, что часть оборудования для нужд посольства и учебного центра афганской полиции – откровенный хлам, а на 800 «сверхнадежных» ноутбуков установлено нелицензионное программное обеспечение без необходимой защиты. Это в итоге привело к массовому заражению Сети самыми зловредными вирусами и утечкам секретной информации, которая могла оказаться в руках террористов», – говорится в расследовании издания.

Для расследования случаев «массовых вирусных эпидемий» и утечек информации помощник Кронгарда по расследованиям Джон ДеДона неоднократно пытался направить в Афганистан своего спецагента. Однако Кронгард каждый раз отклонял эти запросы, заявляя, что этим должна заниматься местная служба безопасности посольства США в Кабуле. Вместо следователей в посольство в Кабуле срочно прибыл Секстон в качестве главы Бюро региональной безопасности (RSO) Госдепартамента, что наделяло его практически неограниченными полномочиями для решения самых деликатных вопросов.

«Судьба же самих сотен ноутбуков для афганской полиции так и осталась неизвестной. А раз нет улик, то и нет расследования. Даже если бы компьютеры в конце концов и попали к следователям, вряд ли они обнаружили бы там что-то криминальное – Секстон уже тогда был профессионалом высочайшего класса, для которого вычистить любые следы не представляет никакой сложности. В конце января 2007 года прокурор официально закрыл это дело о миллиардном жульничестве в верхушке Госдепа. Благодаря эффективной работе Секстона в Кабуле комитету конгресса не удалось получить ни одного ноутбука, а казавшееся элементарным дело развалилось на глазах именно из-за умело организованной им волокиты, отсутствия нужных кадров «на местах» и сокрытия доказательной базы», – отмечает издание.

В итоге вместо миллионных штрафов и заключения Кронгард объявил о своей отставке в декабре 2007 года. Единственное «наказание», которое он понес, – его лишили государственной пенсии, отмечает портал.

Ранее сообщалось, что глава службы безопасности посольства США в Москве Стивен Секстон в 2011 году по приказу госсекретаря США Хилари Клинтон отрабатывал «цветные технологии» в Сербии.