Глава службы безопасности посольства США в Москве Стивен Секстон в 2011 году по приказу госсекретаря США Хилари Клинтон отрабатывал «цветные технологии» в Сербии, утверждают СМИ.

Секстон имеет прямое отношение к продвижению выгодных для США решений сербским парламентом, пишет «Федеральное агентство новостей».

По этим данным, «дружественные США» сербские депутаты передавали американским кураторам окончательные тексты поправок законопроектов еще до голосования.

Секстон возглавлял в Сербии Бюро региональной безопасности (RSO), которое работало не только с политиками, но и гражданскими активистами и использовало лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, утверждает издание.

Напомним, Федеральное агентство новостей сообщало, что глава службы безопасности посольства США в Москве Стивен Секстон, являющийся сотрудником ЦРУ, якобы вел этим летом тренинги в ФБК по организации массовых беспорядков.

В Кремле, комментируя эту информацию, сообщили, что Москва и впредь будет предпринимать меры, чтобы оградить себя от проявлений вмешательства извне.