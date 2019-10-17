Губернатор Токио предложила провести марафон ОИ-2020 на Курилах

Губернатор Токио Юрико Коикэ, комментируя ситуацию вокруг возможного переноса марафона и соревнований по спортивной ходьбе на ОИ-2020 из Токио в Саппоро, в шутку предложила провести их на «северных территориях», как в Японии называют южные Курилы.

«Ну если говорить о прохладном месте, то как на счет проведения [спортивных мероприятий] на северных территориях?» – передает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо слова Коикэ на одном из заседаний столичной администрации.

Напомним, ранее российские Южные Курилы, принадлежность которых оспаривает Токио, на официальном сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня изобразили в виде территории Японии.

В Совфеде заявили, что это нарушение олимпийской карты и ненужное обострение.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала неправомочной публикацию Токио карты к Олимпийским играм 2020 года, на которой Курильские острова отнесены к Японии.