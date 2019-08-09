Захарова объяснила влияние «олимпийского захвата» Курил на отношения России и Японии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неправомочной публикацию Токио карты к Олимпийским играм 2020 года, на которой Курильские острова отнесены к Японии.

«Такие действия явно не идут на пользу создания подобной атмосферы, но точно могу сказать, что ее отравляют. Нужно задать вопрос всем тем, кто проводит подобные акции или делает это по незнанию или в связи с отсутствием исторических реалий – кому на пользу идут подобные действия? Я вам могу сказать, точно не на пользу двусторонним отношениям, да мне кажется, вряд ли они идут на пользу самому Токио», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Напомним, российские Южные Курилы, принадлежность которых оспаривает Токио, на официальном сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня изобразили в виде территории Японии.

В Совфеде заявили, что это нарушение олимпийской карты и ненужное обострение.