Упавшие с моста в парке Горького отсудили 120 тыс. рублей

Замоскворецкий суд Москвы по иску семьи москвичей к парку Горького обязал администрацию выплатить истцам 120 тыс. рублей.

«Суд удовлетворил иск двух супругов и несовершеннолетнего о возмещении морального вреда вследствие обрушения моста и обязал парк Горького выплатить каждому из истцов по 40 тыс. рублей в качестве компенсации», – сообщила пресс-секретарь суда Валентина Норбах, передает ТАСС.

Она добавила, что ответчик обжаловал решение, потому оно еще не вступило в силу.

Напомним, в новогоднюю ночь 2018-2019 сразу после полуночи в московском парке Горького обрушился деревянный мост над катком. По данным МЧС, пострадали 13 человек, их состояние оценивалось как удовлетворительное.

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил директора парка Горького после этого инцидента.