Собянин уволил директора Парка Горького после обрушения моста с людьми

Мэр Москвы Сергей Собянин навестил пострадавших при обрушении деревянного моста в Парке Горького, он пообещал им компенсацию и поручил разобраться с причинами инцидента.

«Проведал пострадавших при обрушении моста в Парке Горького. Слава богу, тяжелых травм нет, но людям праздник испортили основательно. В больницах находятся 12 человек. Пожелал им скорейшего выздоровления. Врачи будут делать для этого все возможное. Всем пострадавшим, несмотря на то, что большинство не москвичи, будет выплачена компенсация в сумме до 500 тысяч рублей», – написал градоначальник в соцсети «ВКонтакте».

«Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны. Но уже очевидно, что администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил Департаменту культуры уволить директора парка. Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое», – отметил он.

В пресс-службе Департамента культуры сообщили, что директором Парка Горького в Москве временно назначен руководитель «Мосгорпарка» Вячеслав Дунаев.

Напомним, в новогоднюю ночь сразу после полуночи в московском Парке Горького обрушился деревянный мост над катком. По данным МЧС, пострадали 13 человек, их состояние оценивается как удовлетворительное. Поскольку на месте происшествия в Парке Горького присутствовало достаточное число медицинских служб, врачи начали оказывать помощь в течение нескольких минут после случившегося.

Сразу после инцидента Собянин написал о нем в Twitter и уточнил: «Пострадали несколько человек. Искренне им сочувствую. Всем оказана медицинская помощь. С причинами происшествия разберемся».

Во вторник администрация московского парка назвала причину обрушения деревянного пешеходного перехода над катком. Как отметили они в заявлении, была нарушена целостность одной из секций конструкции.