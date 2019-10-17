Иран показал новый учебно-боевой самолет

Военные Ирана представили новый учебный самолет Yasin иранского производства, сообщили местные СМИ.

Как передает агентство Фарс, на презентации присутствовал министр обороны страны Амир Хатами.

Он заявил, что «задачей нового самолета является удовлетворение потребностей армии Ирана в обучении пилотов».

«Создание Yasin имеет не только научно-техническое и военное значение, но и станет символом несостоятельности санкционной политики в отношении Ирана», – передает ТАСС слова Хаоами.

При этом характеристики самолета иранские военные не привели.

Напомним, в ноябре 2018 года Иран запустил в серийное производство первый собственный истребитель «Косар».

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