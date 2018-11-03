Иран начал производство собственных истребителей

Иран запустил в серийное производство первый собственный истребитель «Косар».

Церемонии открытия производственной линии по производству истребителей «Косар» состоялась в городе Исфахан с участием командующего иранской армией Абдулрахима Мусави и министра обороны Ирана Амира Хатами, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.

Производство создано на базе Иранской самолетостроительной промышленной компании (HESA), которая управляется Иранской организацией авиационной промышленности (IAIO) министерства обороны.

«Косар» будет использоваться для коротких миссий воздушной поддержки. Самолет оснащен бортовым радиоэлектронным оборудованием четвертого поколения.

В августе Иран представил первый реактивный истребитель собственного производства.