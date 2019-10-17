Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 3 копейки – до 64,1 рубля, курс евро опустился на 5 копеек – до 70,93 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снизился до 58,89 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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