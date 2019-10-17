Россия и Сербия договорились об обмене утраченными ценностями

Министр культуры и СМИ Сербии Владан Вукосавлевич заявил, что передача семи картин Николая Рериха в обмен на 166-й лист Мирославова Евангелия состоится до конца этого года.

«Этот процесс требует определенных действий, мы подготовили и согласовали с МИД РФ соглашение, которое должно быть подписано, мне кажется, во время визита господина Медведева 20 октября. У нас до сих пор нет точного срока для этого, но я верю, что будет подписано соглашение, которое позднее подлежит ратификации в российской Думе и в Народной скупщине», – сказал Вукосавлевич, передает ТАСС.

Министр также уточнил, что обмен «практически договорен в техническом аспекте» и может быть реализован до конца 2019 года.

Напомним, возвращение страницы из древней кириллической рукописи в Белград обсуждалось несколько десятилетий. А семь картин Николая Рериха, следы которых были утеряны с момента нападения Германии на Югославию в апреле 1941 года, были обнаружены в Национальном музее Сербии в 2017 году.