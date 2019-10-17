Импичмент Трампа оказался «праздничным»

Возможное время завершения процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в Палате представителей и Сенате Конгресса США приходится на День благодарения и Рождество, сообщил сенатор Кевин Крамер.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл проинструктировал однопартийцев по правилам процедуры импичмента, передает ТАСС.

В качестве «одного из гипотетических сценариев» рассматривался вариант, при котором Палата представителей передаст Сенату обвинительное заключение «на День благодарения» (28 ноября).

Крамер заявил, что сенаторов «мотивируют подверстать все к Рождеству» (25 декабря).

В случае начала судебного процесса члены Сената должны будут совещаться шесть дней в неделю.

При этом сенаторам будет запрещено давать по своей инициативе советы или допускать иронические замечания. Тех, кто нарушит дисциплину, грозят выгнать с заседания.

Напомним, процедуру импичмента Трампа начали в сентябре.

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