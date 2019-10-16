Источник заявил о переговорах РПЦ и Элладской церкви из-за скандала вокруг ПЦУ

Элладская церковь и РПЦ неофициально обсуждают пути урегулирования кризиса в отношениях из-за украинской проблемы, заявил источник.

«Избежать ухудшения ситуации можно, если РПЦ выступит с предложением к архиепископу Афинскому Иерониму взять на себя роль посредника, чтобы усадить за один стол всех предстоятелей православных церквей, вместе с патриархом Константинопольским, и созвать всеправославный собор для решения проблемы, вызванной украинским вопросом. То есть, для прекращения раскола между Константинополем и Москвой», – передает слова источника РИА «Новости».

Он отметил, что в случае официального предложения архиеписком Иероним должен будет его принять, став посредником для урегулирования кризиса. По словам источника, благодаря этому удастся избежать раскола в греческой церкви.

«Греческую церковь принимает и Константинопольский патриарх, и Российская Православная Церковь», – добавил он.

Источник указал, что РПЦ приняла во внимание мнение всех митрополитов, которые были опубликованы после собора. При этом он подчеркнул, что считать принятым решение архиерейского собора о признании автокефалии ПЦУ нельзя, несмотря на очередное заявление Синода Элладской Церкви.

«Это неправда. Они не ответили на главный вопрос, что не было голосования», – сказал источник.

Напомним, в сентябре духовенство Элладской православной церкви в открытом письме обратилось к главе ЭПЦ архиепископу Иерониму и иерархам с просьбой не признавать «новую церковь» Украины, однако Архиерейский собор церкви все равно признал право Константинопольского патриархата предоставить автокефалию так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).

В РПЦ пообещали оценить последствия этого решения для отношений с Элладской церковью.

При этом 13 церквей в Греции отказались признавать ПЦУ, и в самой Элладской церкви начался хаос, который может привести к расколу.