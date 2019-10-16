Трамп призвал Россию помочь в защите курдов

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет хорошо, если Россия поможет в защите курдов.

«Если Россия поможет в защите курдов, это будет хорошо, а не плохо», – передает его слова ТАСС.

Он также иронично прокомментировал помощь России сирийским властям, передает РИА «Новости».

«Сирия может получить какую-то помощь от России, и это прекрасно. Там много песка, с которым они могут играть», – заявил Трамп.

Он напомнил, что Сирия, Турция и курды имеют столетнюю историю противостояния.

После того, как Турция объявила о начале военной операции на северо-востоке Сирии против курдов, США вывели войска из этого региона, что в СМИ назвали «предательством» со стороны Вашингтона.

Трамп, в свою очередь, обвинил курдов в намерении втянуть Соединенные Штаты в конфликт.

Россия заявила, что и раньше предупреждала курдов о ненадежности США.

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