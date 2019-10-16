США заявили о готовности к переговорам с Ираном без предварительных условий

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявил о готовности Соединенных Штатов вести переговоры с Ираном и встречаться с представителями иранских властей без предварительных условий.

«Президент [США Дональд] Трамп и госсекретарь [Майкл] Помпео очень четко выразили готовность США вести переговоры с Ираном, и мы готовы встречаться с иранцами без предварительных условий. Никто не должен сомневаться в нашем стремлении к миру или в нашей готовности нормализовать отношения, если мы достигнем всеобъемлющего соглашения», – сказал Хук, передает ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп на переговорах с лидерами стран Европы предложил отменить все санкции против Ирана, заявил иранский лидер Хасан Роухани.