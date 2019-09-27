Роухани заявил о предложении Трампа отменить все санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп на переговорах с лидерами стран Европы на полях ГА ООН в Нью-Йорке предлагать отменить все санкции против Ирана, заявил иранский лидер Хасан Роухани.

«Другой темой переговоров (европейских лидеров с Трампом) было то, какие санкции надо отменять, и американцы сказали, что отменят все санкции. Но это не было в приемлемой для нас форме», – передает ТАСС слова Роухани.

Между тем, сам Дональд Трамп заявил, что снять все санкции якобы предлагал Иран, но американский президент, по его словам, ответил отказом.

Напомним, что в прошлом году Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении санкций против этой страны. С тех пор США только усиливали санкционный режим в отношении Тегерана. Так, в пятницу Трамп объявил о санкциях против Нацбанка Ирана.