США ввели санкции против Нацбанка Ирана

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты ввели санкции в отношении Национального банка Ирана.

«Это самые высокие по уровню санкции, когда-либо наложенные на эту страну», – заявил Трамп, передает РИА «Новости».

Глава минфина Стивен Мнучин отметил, что Нацбанк являлся «последним источником средств» Тегерана.

Американский президент в ответ на вопрос о возможных военных мерах против Ирана заявил, что США всегда готовы к такому исходу.

Нацбанк Ирана является крупнейшим финансовым институтом в стране, в 2016 году его активы оценивались примерно в 80 млрд долларов.

Ранее в США представили три возможных сценария развития американо-иранского конфликта, один из которых предполагает военное вторжение на территорию Ирана.