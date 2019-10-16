Медведев раскритиковал губернаторов за слабые показатели по нацпроекту «Безопасные дороги»

Премьер Дмитрий Медведев выступил с критикой губернаторов за слабые показатели по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Очевидно, нужно прямо это зафиксировать, я имею в виду низкий уровень выполнения работ [по нацпроекту]», – заявил премьер на совещании по этой теме, передает ТАСС.

Глава правительства отметил, что меньше 50% работ по проекту выполнены в Забайкальском крае, Крыму, Сахалинской области. По его словам, существует риск недостижения показателей по увеличению доли контрактов жизненного цикла в девяти регионах.

Он уточнил, что речь идет об Ивановской, Мурманской, Новгородской областях, Кабардино-Балкарии, Приморском крае, Республике Коми, Крыме, Тыве и Чувашии.

Московская и Белгородская области оказались в зоне риска недостижения предусмотренных региональными проектами результатов по строительству автоматических пунктов весогабаритного контроля.

«Все это нужно отметить, чтобы коллеги немедленно подтягивали свои результаты там, где это возможно, а там, где невозможно – посмотрим, будем это учитывать на будущее: как эти деньги делить, кто справляется с этой работой, а кто не справляется», – отметил Медведев.

Он также предложил обсудить изменение системы региональных дорожных фондов.

Ранее премьер поручил разобраться в росте числа жертв ДТП в 17 регионах.