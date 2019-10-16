Гонконгу предсказали экономическую катастрофу из-за протестов

Гонконг потеряет роль крупного финансового и туристического центра, часть населения переберется на материковый Китай, если протестные акции продолжатся, заявил руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Андрей Островский.

Островский заявил, что из-за протестов «Гонконг потеряет свою роль крупного финансового, транспортного и туристического центра, эта роль перейдет к Шанхаю», передает «Радио Sputnik».

Он указал, что «уровень жизни населения Гонконга и так уже снизился, там уже живут хуже, чем в соседнем китайском Шэньчжэне, и постепенно часть гонконгского населения будет перетекать на материковую часть Китая».

Эксперт подчеркнул, что этот процесс уже идет, и из-за протестов он продолжится, «ситуация изменится лет через пять».

«Гонконг потеряет свою экономическую роль – какой бизнес пойдет туда, где неспокойно, где постоянные волнения? Деньги любят тишину», – отметил Островский.

Так он прокомментировал выступление с видеообращением главы администрации Гонконга Кэрри Лэм в связи с неутихающими в регионе акциями протеста.

Лэм подчеркнуоа, что любые действия в защиту независимости Гонконга недопустимы, лишь принцип «Одна страна, две системы» поможет выйти из тупика и кризиса.

«За 22 года, прошедшие с момента возвращения Гонконга на родину, принцип «Одна страна, две системы» зарекомендовал себя как лучшая система обеспечения долгосрочного процветания и стабильности Гонконга», – отметила глава администрации.

Ранее Китай выразил решительный протест США за законопроект о демократии в Гонконге.

Напомним, в начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей города принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю.

Протесты продолжаются, несмотря на решение главы местной администрации отказаться от этой инициативы.