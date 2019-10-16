Панама закрыла уголовное дело против Порошенко

Прокуратура Панамы закрыла дело против экс-президента Украины Петра Порошенко о возможном сокрытии финансов, которое было возбуждено по заявлению юриста Андрея Портнова, заявил адвокат Порошенко Илья Новиков.

«3 октября этого года первая специализированная прокуратура по борьбе с организованной преступностью Панамы приняла решение о закрытии дела, открытого по заявлению Портнова против Порошенко», – цитирует ТАСС Новикова.

По его словам, Портнов заявлял, что связанные с Порошенко компании производят легализацию доходов, полученных преступным путем.

В прокуратуре заявили об отсутствии доказательств, подтверждающих причастность Порошенко к легализации доходов, и закрыли дело.

Ранее власти Панамы возбудили уголовное дело против Порошенко по подозрению в сокрытии доходов.

Напомним, что экс-президент является свидетелем в 12 уголовных делах. Госбюро подтверждало, что дел против Порошенко не меньше 11, однако сам бывший президент утверждал, что не заведено ни одного.

Кроме того, стало известно, что сторонники Порошенко собрались начать расследование против Зеленского.

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