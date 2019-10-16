Кремль отреагировал на критику исполнения российского гимна

К ошибкам в исполнении гимна России в ходе визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты все относятся с пониманием, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это сильно преувеличено, что было некачественное исполнение гимна. Конечно, это не исполнение в составе Большого симфонического оркестра, но, тем не менее, эмиратская сторона и саудовская сторона очень старались и действительно подчеркнуто и по-доброму принимали президента. Если какие-то были огрехи в исполнении гимна, то в данном случае, конечно, все относятся с пониманием. И подобная гипертрофированная реакция неуместна. Вы сами видели, как принимали главу российского государства, на каком уровне, насколько благожелательной была атмосфера, конструктивные переговоры. Поэтому здесь нужно к этому относиться с пониманием и спокойно», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, в середине октября Путин побывал с визитом в Саудовской Аравии, где встретился с королем Салманом. В королевском дворце в Эр-Рияде местный оркестр исполнил перед лидерами двух стран российский гимн. Вышло не слишком удачно.