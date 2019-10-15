Политолог: В мае Польша может начать конфликт с ЕС

Либеральные идеи Брюсселя и партии «Гражданская платформа», которую основал Дональд Туск, потерпела поражение. Вряд ли либералы когда-нибудь снова будут доминировать в польской политике. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Матеуш Пискорский, комментируя итоги выборов в Сейм.

Бывший депутат Сейма, директор Европейского центра геополитического анализа Матеуш Пискорский считает, что триумфатор прошедших парламентских выборов, лидер партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский станет вновь жестче вести диалог с Брюсселем, но не сейчас, а уже в середине следующего года, если ставленник от его партии победит уже на предстоящих в мае президентских выборах. Напомним, что сейчас пост президента Польши занимает представитель партии Качиньского Анджей Дуда.

«Кроме того, у Качиньского возникли новые проблемы, ему не удалось добиться большинства в верхней палате парламента – Сенате. Так что в целом, до президентских выборов мая 2020 года, правительство будет вести, скорее всего, умеренную политику, постарается избежать жестких конфликтов, в том числе с другими странами Евросоюза. А вот после майских выборов вероятен новый виток конфликта Польши со странами «старой Европы» в лице Германии и Франции», – прогнозирует Пискорский.

А пока, особенно накануне парламентских выборов Варшава немного смягчила свою риторику в адрес руководства Евросоюза, – и эксперт расценивает это как тактический предвыборный ход партии ПиС, потому что более 85% поляков все равно поддерживают членство в ЕС. «Тем более что недавно Европарламент решал вопрос о назначении членом Еврокомиссии представителя Польши. Януш Войцеховский стал еврокомиссаром по сельскому хозяйству. Так что это было временное смягчение риторики», – сказал эксперт.

Что касается либералов, то они уже вряд ли будут доминировать в политической жизни Польши, как это было во времена правления Дональда Туска, полагает Пискорский.

«В других странах ЕС практически везде существуют либеральные партии с поддержкой около 15%. В этом плане Польша была исключением. Польская партийная система выглядела немного странно на фоне других стран ЕС в том плане, что в нашей стране практически доминировали две партии, представляющие правое крыло: неоконсервативная «Право и справедливость» и неолиберальная «Гражданская платформа». То есть, партийная система была «чуть правее» других – в парламенте вообще отсутствовали левые, даже социал-демократы, которым, однако, теперь удалось пройти в парламент. Польские избиратели поставили либералов на свое место. Можно сказать, что некогда правящая «Гражданская коалиция» займет теперь нишу небольших либеральных партий, которые существуют в других партийных системах ЕС», – подытожил Матеуш Пискорский.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Польше прошли очередные парламентские выборы. Граждане избрали 460 депутатов Сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов Сената (верхняя палата парламента).

Правящая в Польше с 2015 года партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (ПиС) одержала победу, укрепив свои позиции в Сейме. По оценкам социологов, после подсчета бюллетеней партия Качиньского «Закон и справедливость» получит 43,6% голосов избирателей и сможет претендовать на 239 из 460 кресел в Сейме. В этом случае команда Качиньского получит возможность продолжать реализацию своей программы без необходимости вступления в коалицию, передает ТАСС.

Крупнейшая оппозиционная сила Польши «Гражданская коалиция», в которую вошли партии «Гражданская платформа» (ГП), «Зеленые», «Новочесна» и «Инициатива Польска», по предварительным данным, получила 27,4% голосов избирателей и 130 кресел в Сейме. Напомним, что основателем «Гражданской платформы» был нынешние глава Евросовета Дональд Туск, который в ходе нынешней предвыборной кампании лично агитировал за «коалицию» и против партии Качиньского.

В Сейм смогли пройти и более десятка депутатов, конструктивно относящихся к России. Одной из политических сил, не относящихся к России враждебно, является «Конфедерация» – коалиция польских националистов и евроскептиков, которая прошла в Сейм с пятого места, набрав 6,81% голосов избирателей и может рассчитывать примерно на 13 мест, передает РИА «Новости».

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