Британия приостановила выдачу лицензий на экспорт вооружений в Турцию

В связи с военной операцией, которую Турция начала в Сирии, британское правительство приостанавливает выдачу лицензий на экспорт вооружений Анкаре, заявил глава британского МИД Доминик Рааб, выступая в парламенте со специальным заявлением.

«Британское правительство очень серьезно относится к вопросу экспорта вооружений и потому в данном случае мы очень внимательно и подробно изучим вопрос о нашем экспорте вооружений в Турцию... И я могу сообщить, что новые лицензии на экспорт каких-либо наименований вооружений, которые могут быть использованы в ходе военной операции в Сирии, не будут выдаваться, пока мы будем проводим данный анализ», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее Британии не удалось убедить Турцию прекратить военную операцию в Сирии. Британские войска готовятся покинуть Сирию.

Финляндия ранее также заявила, что не будет выдавать новые лицензии на экспорт оружия в Турцию или другие воюющие страны.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии.

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