Британия не смогла убедить Турцию прекратить вторжение в Сирию

Состоялся телефонный разговор главы британского правительства Бориса Джонсона с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили канцелярия премьера и администрация турецкого лидера.

Джонсон отметил важность партнерства с Турцией, но «ясно дал понять», что Лондон «не может поддержать военную операцию» Анкары в Сирии, говорится в британском заявлении. Премьер призвал Эрдогана «прекратить операцию и начать диалог».

Как сообщает турецкая сторона, Эрдоган объяснил Джонсону, что военная операция не прекратится, пока «РПК – силы самообороны сирийских курдов – и ИГ* на севере Сирии не будут полностью устранены», передает РИА «Новости».

Напомним, Турция вторглась в Сирийский Курдистан.

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