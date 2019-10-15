Британия решила вывести войска из Сирии

Британия готовится к выводу войск с территории Сирии, сообщила военный корреспондент газеты The Times Люси Фишер.

«Британские спецподразделения готовятся покинуть Сирию. Насколько я понимаю, никто не выведен до сих пор, и нет твердой даты отправления из страны (может быть, 24 часа или неделя), но механизм поэтапного вывода сил уже запущен», – сообщила Фишер в Twitter.

Кроме того, по ее словам, британское правительство собирается пересмотреть все лицензии на продажу оружия Турции в связи с военным наступлением в Сирии.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военные в Сирии оказались зажаты между турецкими войсками и сирийской армией. Днем ранее глава Пентагона объявил о выводе войск США с севера Сирии из-за наступления Турции.

Напомним, ранее во вторник конвой сирийских правительственных войск на дороге из Манбиджа в Кобани на северо-востоке Сирии встретил отступающие части вооруженных сил США.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД