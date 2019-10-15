Житель Приморья встретил на дороге семью дальневосточного леопарда

Житель Приморского края, находясь за рулем автомобиля в районе села Краскино, встретил на дороге за пределами национального парка самку и двух котят дальневосточного леопарда, сообщила пресс-служба нацпарка «Земля леопарда».

«Мать и два котенка были замечены в районе села Краскино Приморья за пределами национального парка. (...) Кошки были очень осторожны и определенно не искали встречи с человеком. (...) Место встречи находится приблизительно в 5 км от границ национального парка «Земля леопарда», и в прошлые годы леопарды здесь встречались редко», – передает сообщение пресс-службы национального парка ТАСС.

Встреча человека и диких животных обошлась без последствий. Так как семейство дальневосточного леопарда находилось за пределами нацпарка, сотрудники передали информацию о них инспекторам охотнадзора Приморья.

Специалисты отмечают, что человеку нечего опасаться: в отличие от амурского тигра, дальневосточный леопард не нападает первым на человека.

«Популяция дальневосточного леопарда в России растет, и все чаще эти кошки фиксируются вне особо охраняемых природных территорий. (...) Мы призываем с пониманием относиться к таким встречам и ценить такое соседство», – приводится в сообщении комментарий директора нацпарка «Земля леопарда» Виктора Бардюка.

Национальный парк «Земля леопарда» расположен на юго-западе Приморского края и занимает площадь в 262 тыс. га. В него входят заповедник «Кедровая падь», заказник «Леопардовый», земли охотничьих хозяйств, военные полигоны, приграничная зона, а также западная часть Фрунзенского района Владивостока на полуострове Песчаный. На территории нацпарка обитает ядро популяции самой редкой крупной кошки планеты – дальневосточного леопарда.

По данным последних исследований, на «Земле леопарда» обитает не менее 91 взрослого дальневосточного леопарда и не менее 22 котят.

Напомним, в марте в Приморье нашли тяжелораненого леопарда.