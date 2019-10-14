Путин вручил наследному принцу Саудовской Аравии подарок из бивня мамонта

Российский лидер Владимир Путин в ходе визита в Эр-Рияд подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду «высокохудожественное изделие из бивня мамонта», рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии высокохудожественное изделие из бивня мамонта», – передает его слова РИА «Новости».

Что именно за изделие подарил Путин, Песков не уточнил, однако заявил, что изделие «очень красивое». По его словам, группа, которая выполняет такие изделия из бивней мамонта, занялась этим после того, как всю торговлю слоновой костью в мире запретили.

«Поэтому проект назван «Notivory» – не слоновая кость», – пояснил Песков.

Он добавил, что часть вырученных средств от продажи своих изделий компания направляет «в поддержку различных фондов, в том числе в России», помогающих в разведении в заказниках и заповедниках исчезающих видов животных.

Песков добавил, что в Якутии достаточно много бивней мамонтов.

Говоря о подарке королю Саудовской Аравии – камчатском кречете – пресс-секретарь отметил его символичный характер. Песков напомнил, что проект по разведению кречетов презентовали на сентябрьском Восточном экономическом форуме во Владивостоке российской и индийским делегациям. Центр по разведению кречетов в ближайшее время начнет функционировать на Камчатке, сказал он.

Ранее сообщалось, что Путин подарил королю Саудовской Аравии камчатского кречета – охотничью птицу по имени Альфа.