Приготовленного Путиным в подарок Эр-Рияду охотничьего кречета сняли на видео

Во время визита президента Владимира Путина в Эр-Рияд российская сторона подарит королю Саудовской Аравии кречета с Камчатки, натренированного для охоты на птиц.

«Это молодая самка, ей ранее было дано имя Альфа, но саудовская сторона сможет сама выбрать новое имя для птицы», – передает ТАСС со ссылкой на собеседника в российской делегации.

Охотничий кречет Альфа - подарок Владимира Путина королю Саудовской Аравии pic.twitter.com/SnyrYM5IpG — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 октября 2019 г.

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter опубликовал видеозапись с кречетом Альфа. По его словам, подарок вручат королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азиз Аль Сауду.

Напомним, в сентябре Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить для защиты комплексы С-400 или С-300, так как в ночь на 14 сентября два нефтеперерабатывающих завода королевства были атакованы беспилотниками.