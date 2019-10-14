Во Франции заявили о «загнанной в угол» коалиции в Сирии из-за США

Вывод американских войск с севера Сирии «загоняет в угол» международную коалицию, остальные члены которой не смогут оставаться в этой стране, заявил французский дипломатический источник.

«Мы никогда не скрывали того факта, что страны с небольшим контингентом не смогут оставаться, если США выведет войска», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что около 150 военных международной коалиции во главе с США, в том числе американские солдаты, эвакуированы из районов северо-восточной Сирии в Ирак.

Дипломаты США также покинули северо-восток Сирии.

В воскресенье глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США начинают вывод 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии.

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии.

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