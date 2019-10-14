У «Спартака» появился новый главный тренер

Бывший главный тренер немецкой команды из Гельзенкирхена «Шальке» Доменико Тедеско возглавил «Спартак».

По словам генерального директора «Спартака» Томаса Цорна, контракт Тедеско рассчитан до 31 мая 2021 года, сообщает Sports.ru.

Тедеско возглавлял «Шальке» с 2017 по 2019 годы. В его дебютном сезоне-2017-2018 «Шальке» занял 2-е место в Бундеслиге, однако в следующем сезоне Тедеско был уволен.

К моменту отставки тренера «Шальке» проиграл 5 матчей подряд во всех турнирах с разницей мячей 4:21 и занимал 14-е место в таблице чемпионата Германии.

До этого пост главного тренера «Спартака» с ноября 2018 года занимал Олег Кононов, он подал в отставку 29 сентября 2019.