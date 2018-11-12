Московский «Спартак» получил нового главного тренера

Экс-наставник тульского «Арсенала» Олег Кононов назначен главным тренером московского «Спартака» по решению совета директоров футбольного клуба.

Об этом сообщается на официальном сайте ФК.

«Соглашение «Спартака» с Кононовым рассчитано до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего, цели на который остаются прежними: попадание в Лигу чемпионов и победа в Кубке России», – говорится в сообщении.

Рауль Рианчо, исполнявший обязанности тренера после ухода Массимо Карреры, покинул клуб.

Кононов занимался подготовкой футболистов в минских «Торпедо» и «Локомотив», трудился в молдавском «Шерифе» и украинском «Металлурге».

Последним местом работы Кононова был тульский «Арсенал», которым он занимался в текущем сезоне.

Кононов, отвечая на вопросы пресс-службы клуба, отметил, что планирует встретиться с тренерами дубля и «Спартака-2».

«Буду по возможности посещать их матчи, планирую проводить совместные тренировки. С Академией тоже будем тесно контактировать. Понятно, что сейчас основное внимание нужно уделить основе, но связь с тренерами других команд будет близкая», – сказал Кононов.