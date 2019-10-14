Россия заявила о готовности строить АЭС в Саудовской Аравии вместе с США

Решение по строительству атомной электростанции в Саудовской Аравии можно ожидать в 2020-2021 году, Россия готова сотрудничать в этом вопросе с американскими, европейскими и азиатскими компаниями, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

«Тендер идет, идет первая фаза. Поэтому мы прогнозируем принятие решения не раньше конца 2020-2021 года. Я думаю, еще минимум год пройдут эти предварительные консультации», – уточнил Лихачев, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в России понимают требования заказчика, а саудовские партнеры настроены на создание международного проекта.

«Но не хочу здесь предвосхищать решения хозяев», – подчеркнул глава госкорпорации.

В любом случае Россия намерена действовать так, как предложит саудовский заказчик, отметил Лихачев.

«Мы готовы к кооперации в самом широком смысле – с американскими, европейскими, азиатскими компаниями – так или иначе на наших других объектах эта кооперация происходит», – добавил он.

Напомним, в сентябре президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить для защиты комплексы С-400 или С-300, так как в ночь на 14 сентября два нефтеперерабатывающих завода королевства были атакованы беспилотниками.