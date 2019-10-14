Украина обиделась на Турцию за встречу Эрдогана с крымскими депутатами

Украина направила ноту протеста Турции из-за встречи президента республики Реджепа Эрдогана с депутатами Госдумы от Крыма Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком. Турецкий посол вызван в МИД Украины.

Как пишет «112 Украина», украинское министерство направило Турции ноту протеста. Посла Турции на Украине пригласили в МИД.

«Информация о встрече президента Эрдогана с политиками ... вызывает беспокойство. Украина уже направила ноту протеста Турции из-за этой встречи», – передает RT сообщение украинского МИД.

Издание отмечает, что Турция впервые приняла в составе российской парламентской делегации крымских депутатов. В частности, в составе российской делегации, торжественно принятой президентом Турции Эрдоганом, находились два депутата Госдумы от Крыма Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.

Тем временем Поклонская назвала вызов в МИД Украины посла Турции в Киеве «абсолютно неадекватным и смешным».

«Считаю, что подобное поведение украинского дипломатического ведомства является абсолютно неадекватным и смешным», – написала депутат в воскресенье на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По мнению Поклонской, «Эрдоган проявил мудрость и присущие ему мужскую силу и благородство, приветствуя российскую делегацию у себя в гостях». «Этого, «наверное, никогда не понять поддающимся эмоциям и истерике политикам и «дипломатам», оставшимся от старой власти на Украине», – написала Поклонская.

Напомним, в августе глава турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек заявил, что президенту Турции Тайипу Эрдогану стоит признать Крым территорией России, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы.

Крымский политолог Денис Батурин заявил, что Эрдоган ведет «старую игру», преследуя собственные электоральные цели, поэтому он и не признает российский статус Крыма.

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