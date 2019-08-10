Крымский политолог объяснил, почему Эрдоган не признает полуостров российским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведет «старую игру», преследуя собственные электоральные цели, поэтому он и не признает российский статус Крыма, считает крымский политолог Денис Батурин.

«Это старая игра Эрдогана», – приводит его слова РИА «Новости».

Политолог отметил, что Эрдоган не признает Крым российским, одновременно с этим покупает у России комплексы С-400, вступая в конфликт с Соединенными Штатами.

«Он преследует собственные электоральные цели, говоря об интересах крымских татар, имея в виду прежде всего диаспору в Турции», – пояснил Батурин.

По его словам, ждать другой риторики от турецкого лидера не стоит. «Он будет продолжать делать резкие движения и резкие заявления, чтобы быть на дистанции от всех источников силы во внешней политике», – сказал политолог.

Вместе с тем, такой политикой Эрдоган создает для себя и своей страны серьезные политические риски, заключил Батурин.

Ранее Эрдоган во время пресс-конференции совместно со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Турция не признает и не собирается признавать «аннексию Крыма».

При этом в Турции Эрдогана призвали признать Крым российским.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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