Курды провели переговоры с Дамаском на российской военной базе

Представители курдских «Сирийских демократических сил» и официальных властей Сирии провели переговоры на российской военной базе Хмеймим в провинции Латакия, целью встречи было соглашение в связи с турецкой операцией на северо-востоке страны.

Представитель курдской Демократической прогрессивной партии Ахмед Сулейман не сообщил агентству Reuters, чем закончились переговоры.

При этом он выразил надежду, что стороны остановят турецкое наступление на курдские территории и предотвратят «возможные ужасные последствия», передают «Ведомости».

В СДС сообщения о переговорах с сирийскими властями комментировать отказались, однако их представитель по связям со СМИ Мустафа Балл напомнил, что сразу после начала «турецкой агрессии» курды заявили о готовности к любым вариантам, которые «помогут остановить этнические чистки».

В воскресенье представители курдов заявили о достижении соглашения с Дамаском касательно размещения сирийской правительственной армии вдоль границы с Турцией.

В тот же день власти Сирии решили направить войска на север страны для противодействия Турции, к вечеру сирийская армия вошла в город Манбидж, находящийся под контролем курдов.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на северо-востоке Сирии. После этого турецкие войска вошли в Телль-Абъяд, захватили Рас-эль-Айн, а также установили контроль над населенным пунктом Сулук на северо-востоке провинции Ракка.

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