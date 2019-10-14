Собчак рассказала о человеческой зависти

Встреча с тем, кто красивее и умнее, у многих людей вызывает ощущение собственной неполноценности, зависть и желание низвергнуть прекрасное, заявила телеведущая Ксения Собчак.

«Когда я вижу кого-то красивее, умнее, лучше, мое единственное желание -насладиться этим человеком, искупаться в этой красоте и научиться чему-то, если есть чему», – написала она в Instagram.

«Но у многих такое соприкосновение с чем-то лучшим чем ты сам вызывает ощущение собственной неполноценности («Раз ты такая умная, значит, я дура что ли?», «Раз ты красивая, значит, я страшная?») и, как следствие, зависть и желание низвергнуть прекрасное», – отметила телеведущая.

«Следует помнить, что происходит это оттого что чужие неудачи, чужие падения и низвергнутые кумиры многим заменяют собственные победы», – заключила Собчак.

Ранее Собчак призналась, что была удивлена тому, что ее считают «высокомерной сукой».

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