Новый терминал хабаровского аэропорта принял первый регулярный рейс

Новый терминал внутренних авиалиний хабаровского аэропорта принял первый регулярный рейс: в 12.30 (05.30 мск) в Хабаровске приземлился самолет авиакомпании Nordwind из Москвы.

«Это первый регулярный рейс, который будет обслужен в новом терминале. С него начинается поэтапный перевод всех рейсов со старого терминала в новый, который завершится в конце месяца», – передает слова представителя пресс-службы аэропорта ТАСС.

Строительство нового терминала площадью 27,7 тыс. кв. м и пропускной способностью 3 млн человек в год началось в марте 2018 года. Общая стоимость проекта – 4,9 млрд рублей, из которых 3,9 млрд рублей – кредитные средства ВЭБ и Фонда развития Дальнего Востока. Запустил терминал президент России Владимир Путин во время Восточного экономического форума в сентябре.

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) – это крупнейший авиаузел Дальневосточного федерального округа, ежегодно обслуживающий около 2 млн пассажиров. Программа его комплексного развития реализуется на условиях государственно-частного партнерства в рамках режима территории опережающего развития «Хабаровск», программа направлена на создание на базе аэропорта главного воздушного хаба Дальнего Востока и развитие прилегающих к нему территорий.

Напомним, в апреле новому терминалу хабаровского аэропорта в рамках всероссийского проекта «Великие имена России» присвоили имя исследователя Дальнего Востока адмирала Геннадия Невельского.