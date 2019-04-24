Новый терминал хабаровского аэропорта назовут в честь адмирала Невельского

Новый терминал аэропорта Хабаровска назовут в честь исследователя Дальнего Востока адмирала Геннадия Невельского.

Решение о присвоении терминалу имени Невельского приняли жители Хабаровского края в рамках всероссийского проекта «Великие имена России», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Так удачно сложилось, что конкурс прошел для нас очень своевременно – как раз стартовало строительство нового здания аэропорта. Поэтому имя Геннадия Невельского будет отражено в дизайне строящегося терминала. Сейчас как раз прорабатываются проекты интерьера. Конечно, пассажиры услышат об адмирале во время посадки в нашем аэропорту, мы планируем знакомить гостей с историей жизни этого выдающегося человека», – отметила первый заместитель исполнительного директора АО «Хабаровский аэропорт» Эльвира Ванюшкина.

Сейчас в аэропорту идет масштабная стройка, но уже через полгода новый терминал примет первых пассажиров. Открытие объекта, который символизирует окончание одного из этапа работ по развитию местного аэровокзального комплекса, запланировано на конец октября и будет приурочено к празднованию дня рождения Хабаровского края.

На сегодняшний день основные строительные работы завершены, в том числе обустройство фасадов и остекление здания. На площадке ежедневно задействовано 600 человек и более 20 единиц техники. Общая готовность объекта – 60%. Все работы идут по графику. Терминал будет отвечать всем нормам в области экологии и энергосбережения. Здесь также все предусмотрено для комфорта маломобильных пассажиров в рамках проекта «Доступная среда».

«Новый терминал площадью 26 тыс. квадратных метров будет обладать пропускной способностью до трех млн человек в год, или 1,2 тыс. пассажиров в час. Учитывая растущую туристическую привлекательность Хабаровского края, региону такой объект давно нужен. Те преференции, которые дает режим ТОР, позволили привлечь к реализации этого масштабного проекта, в том числе и японских инвесторов. Сегодня мы прилагаем все усилия совместно с региональными властями и инвесторами, чтобы новый терминал был сдан в срок и соответствовал самым высоким стандартам», – сказал директор инвестиционного департамента Минвостокразвития России Андрей Федотовский.

Объем инвестиционных вложений в проект – 4,9 млрд рублей, из которых 3,9 млрд рублей – кредитные средства ведущих российских институтов развития: ВЭБ и АО «Фонд развития Дальнего Востока».

В марте правительство России утвердило правила рассмотрения предложений о присвоении аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам и другим объектам имен выдающихся государственных и исторических деятелей.

В декабре были опубликованы результаты голосования по переименованию аэропортов в разных городах страны. Для пяти аэропортов пришлось проводить второй тур голосования. Всего по итогам конкурса определены 46 имен, которые будут присвоены аэропортам в 39 регионах России.

В опросе в рамках Всероссийского проекта «Великие имена России» приняли участие более 180 тыс. жителей Хабаровского края – это рекордный показатель среди принимавших участие в конкурсе дальневосточных регионов. За Геннадия Невельского проголосовали 47%, или 85 тыс. 348 человек.

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